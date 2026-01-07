Language
    चंडीगढ़ को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, डडूमाजरा में 20 जनवरी को नए गार्बेज प्लांट का शिलान्यास

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:24 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डडूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में 20 जनवरी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास होगा। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ...और पढ़ें

    20 को गार्बेज प्लांट का शिलान्यास, 21 तक हटेगा पुराना कचरा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डडूमाजरा डंपिंग ग्राउंड में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नया गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी। 20 जनवरी को प्रशासक गुलाब चंद कटारिया इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसको देखते हुए 21 तक डंप पुराना कचरा हटाया जाएगा। नगर निगम ने प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दी है। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने बताया कि डंपिंग जोन से कूड़ा हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले 15 दिनों में 100 प्रतिशत कूड़ा साफ कर लिया जाएगा।

    मेयर ने कहा कि लंबे समय से यह डंपिंग जोन नगर निगम के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था। यहां जमा कूड़े को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से नगर निगम पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद कूड़ा हटाने की प्रक्रिया तय समय में पूरी नहीं हो पाई।

    अब तक नगर निगम करीब पांच बार डेडलाइन तय कर चुका है लेकिन हर बार तय तारीख तक कूड़ा हटाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसकी वजह तकनीकी दिक्कतें और कूड़े की बड़ी मात्रा बताई जाती रही है। हालांकि इस बार नगर निगम का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।

    पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने भी दद्दू माजरा डंपिंग जोन का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कूड़े के पहाड़ को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए थे। राज्यपाल के निर्देशों के बाद निगम ने काम की रफ्तार तेज की।

    नगर निगम का कहना है कि डंपिंग जोन से कूड़ा हटने के बाद आसपास के लोगों को बदबू और स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही शहर की स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।