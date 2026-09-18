62 की उम्र में 14,500 फीट चढ़ाई...सेवानिवृत्ति जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत को चंडीगढ़ के संधू ने किया साबित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि दूसरी पारी की शुरुआत है। इसे साबित किया है चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्टर-16 स्थित सरकारी स्कूल से करीब तीन दशक की सेवा के बाद लेक्चरर पद से सेवानिवृत्त शमशेर संधू ने।

62 वर्ष की उम्र में उन्होंने छह सदस्यीय टीम के साथ हिमाचल प्रदेश के जाबरी से चत्रु तक का चुनौतीपूर्ण हमटा पास ट्रैक पूरा किया। टीम के अन्य सदस्य 20 से 30 वर्ष की उम्र के थे। संधू ने 13 सितंबर को जाबरी से ट्रैक शुरू किया।

तेज बारिश के बीच चार किलोमीटर का सफर तय कर शाम करीब 7:30 बजे चिका पहुंचे। करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित चिका में टेंट में रात बिताई। ठंड के बीच अपने बर्तन भी स्वयं साफ किए। इस दौरान एक साथी ने ट्रैक छोड़ दिया।

14 सितंबर को चिका से सात किलोमीटर दूर बाली का घेरा पहुंचे। अगले दिन सुबह छह बजे करीब आठ किलो वजन पीठ पर लेकर कठिन चढ़ाई शुरू की। दोपहर तीन बजे 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हमटा पास पहुंचे। कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के बाद करीब 70 डिग्री की खड़ी ढलान पार कर 13,500 फीट ऊंचे शिया गुरु पहुंचे।

सितारों भरी रात ने किया रोमांचित शिया गुरु में साफ आसमान के नीचे आकाशगंगा और असंख्य सितारों को देखकर संधू भावुक हो गए। उन्हें चंडीगढ़ में बचपन के दिनों का साफ आसमान याद आया। अगले दिन शिया गुरु से करीब सात घंटे में चत्रु पहुंचे। इसके बाद वाहन से चंद्रताल झील का भ्रमण किया।