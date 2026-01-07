32 साल की सेवा भी नहीं बचा सकी नौकरी, रिश्वतखोरी में दोषी ASI की बर्खास्तगी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की मुहर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार का एक भी गंभीर कृत्य है, चाहे कर्मचारी की सेवा कितनी ही लंबी क्यों न हो, उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं देता।

32 वर्षों की पुलिस सेवा, प्रशंसा प्रमाण-पत्र और पेंशन का दावा भी इस मामले में दोषी अधिकारी के काम नहीं आ सकते। इन्हीं टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) ईश्वर सिंह की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

रिकॉर्ड के अनुसार, ईश्वर सिंह ने वर्ष 1975 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी और पदोन्नति पाते हुए वर्ष 2006 में पंचकूला थाने में एएसआइ के पद पर नियुक्ति पाई। 15 फरवरी 2006 को उस पर एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगा। ट्रैप के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज हुई और उसे निलंबित कर दिया गया। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच में आरोप साबित पाए गए। जांच रिपोर्ट में रिश्वत मांगने और लेने की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद 18 जनवरी 2008 को एएसआइ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपील और पुनरीक्षण दोनों स्तरों पर यह आदेश कायम रहा।