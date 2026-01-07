Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    32 साल की सेवा भी नहीं बचा सकी नौकरी, रिश्वतखोरी में दोषी ASI की बर्खास्तगी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की मुहर

    By Dayanand Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:53 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा पुलिस के एएसआई ईश्वर सिंह की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। 32 साल की सेवा और प् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    32 साल की सेवा भी नहीं बचा सकी नौकरी। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार का एक भी गंभीर कृत्य है, चाहे कर्मचारी की सेवा कितनी ही लंबी क्यों न हो, उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं देता।

    32 वर्षों की पुलिस सेवा, प्रशंसा प्रमाण-पत्र और पेंशन का दावा भी इस मामले में दोषी अधिकारी के काम नहीं आ सकते। इन्हीं टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) ईश्वर सिंह की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

    रिकॉर्ड के अनुसार, ईश्वर सिंह ने वर्ष 1975 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी और पदोन्नति पाते हुए वर्ष 2006 में पंचकूला थाने में एएसआइ के पद पर नियुक्ति पाई।

    15 फरवरी 2006 को उस पर एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगा। ट्रैप के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज हुई और उसे निलंबित कर दिया गया।

    उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच में आरोप साबित पाए गए। जांच रिपोर्ट में रिश्वत मांगने और लेने की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद 18 जनवरी 2008 को एएसआइ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपील और पुनरीक्षण दोनों स्तरों पर यह आदेश कायम रहा।

    याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बर्खास्तगी को तकनीकी आधारों पर चुनौती दी। तर्क दिया गया कि एएसआइ की नियुक्ति के प्राधिकारी डीआइजी है, इसलिए पुलिस अधीक्षक को बर्खास्तगी का अधिकार नहीं था।

    यह भी कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती थी, जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय से पहले उसकी आपत्तियां नहीं ली गईं और 32 साल की लंबी सेवा तथा पेंशन अधिकारों पर विचार नहीं किया गया।

    जस्टिस जगमोहन बंसल ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि एएसआइ के मामले में पुलिस अधीक्षक ही सक्षम प्राधिकारी है और भ्रष्टाचार के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं होती।

    अदालत ने पंजाब पुलिस नियमावली के नियम का हवाला देते हुए कहा कि भले ही दंड तय करते समय सेवा अवधि और पेंशन अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार “अत्यंत गंभीर कदाचार” की श्रेणी में आता है।

    हाईकोर्ट ने कहा कि एक भी गंभीर भ्रष्टाचार का मामला, चाहे वह सेवा के अंतिम वर्षों में ही क्यों न हो, बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त है। इन सभी कारणों से हाई कोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कमजोर पड़ेगी।