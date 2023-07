इसरो की तरफ से आज सतीश धवन स्पेस सैंटर श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में छोड़े गए चंद्रयान-3 की लांच के अवसर पर पंजाब राज्य के स्कूल आफ ऐमीनैस के 30 विद्यार्थी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष प्रोग्राम का सबसे अहम प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के अवसर पर पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी इन विद्यार्थियों के साथ उपस्थित थे।

पंजाब के एमिनेंस स्कूल के 30 छात्र बने चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के गवाह, बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री रहे मौजूद

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: इसरो की तरफ से आज सतीश धवन स्पेस सैंटर, श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में छोड़े गए चंद्रयान-3 की लांच के अवसर पर पंजाब राज्य के स्कूल आफ ऐमीनैस के 30 विद्यार्थी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष प्रोग्राम का सबसे अहम प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के अवसर पर पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी इन विद्यार्थियों के साथ उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब राज्य के अलग-अलग स्कूल आफ एमिनेंस के 15 लड़कियों और 15 लड़कों को इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक, बड़े इंजीनियर बनने की भावना पैदा करने के लिए कई प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के लांच के गवाह बने ये विद्यार्थी स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए हुई दाखिला परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पर रहे थे। जिनको पंजाब सरकार की तरफ से अपने ख़र्च पर श्रीहरिकोटा में लाया गया है। बैंस ने बताया कि उन्होंने इसरो के चेयरमैन एस. सोमनाथ से आग्रह किया कि भविष्य में जितने भी इसरो की तरफ से लांच प्रोग्राम किये जाने हैं उस मौके पर पंजाब राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उपस्थित होने का ज़रूर मौका दिया जाये। जिसको इसरो चेयरमैन ने तुरंत स्वीकृत कर लिया। उन्होंने बताया कि मई 2023 में भी स्कूल आफ ऐमीनैस के विद्यार्थियों को पंजाब राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाईयों और उच्च शिक्षा देने वाली नामी संस्थाओं का भी दौरा करवाया गया था।

