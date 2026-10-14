पंजाब में 23 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, कैबिनेट मंत्री खुड्डियां ने सौंपे नियुक्ति पत्र

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बुधवार को डेयरी विकास विभाग में नवनियुक्त 23 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक विभाग में कुल 98 भर्तियां की जा चुकी हैं।

नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए खुड्डियां ने उन्हें पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कार्यकाल में अब तक 70 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।