Bathinda: नशे का टीका लगाने से 22 वर्षीय युवक की मौत, एक पर मामला दर्ज; आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस

Bathinda: नशे का टीका लगाने से 22 वर्षीय युवक की मौत, एक पर मामला दर्ज : जागरण

बठिंडा, जागरण संवाददाता: जिले के गांव राइयां में नशा का टीका लगाने से एक 22 वर्षीय युवक की माैत हो गई। मामले में थाना फूल पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों की शिकायत पर गांव राइयां के रहने वाले एक युवक पर नशे का टीका लगाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, आरोपित युवक की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। थाना फूल पुलिस को शिकायत देकर गांव ढिलवां नाभा जिला बरनाला निवासी हरनेक सिंह ने बताया कि उसका भतीजा 22 वर्षीय लवप्रीत सिंह बठिंडा जिले के गांव राइयां में रहता है। बीती 7 जुलाई को उसके भतीजे लवप्रीत सिंह को आरोपित युवक लवप्रीत सिंह निवासी गांव राइयां अपने साथ ले गया और उसे नशे का टीका लगा दिया। आरोपित युवक की तलाश कर रही पुलिस नशे की ज्यादा मात्रा होने के कारण उसके भतीजे लवप्रीत सिंह की मौत हो गई, जबकि आरोपित युवक लवप्रीत सिंह मौके से फरार हो गया। घटना का पता उन्हें बाद में चला, जब उसके भतीजे का शव गांव से बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित युवक पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

