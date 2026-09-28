बठिंडा में सड़क हादसे में युवती की मौत, बैंक परीक्षा देने आई थी मनजीत कौर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बस स्टैंड में एक निजी बस के नीचे आने से 28 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका बैंक की परीक्षा देने के लिए बठिंडा आई थी और परीक्षा केंद्र की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने पर सहारा जनसेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम के सदस्य संदीप गिल, किशन थापर और नीतीश सेन सहारा एंबुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। टीम के पहुंचने तक युवती की मौत हो चुकी थी।

बस अड्डा चौकी पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और हादसे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद सहारा जनसेवा की टीम ने एंबुलेंस की मदद से युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान जिला हनुमानगढ़ के डबवाली की मनजीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह के रूप में हुई है।