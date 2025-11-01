वांछित अपराधी रणजीत बठिंडा से गिरफ्तार, गैंगस्टर रम्मी मछाणा का है करीबी; हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, बठिंडा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने बठिंडा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बठिंडा जिले के गांव बंगी निहाल सिंह निवासी वांछित अपराधी रंजीत सिंह उर्फ सप्प को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपित के कब्जे से एक अवैध 0.32 बोर पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उक्त आरोपित गैंगस्टर रम्मी मछाणा का करीबी है और दो आपराधिक मामलों में पुलिस को वांछित था। इससे पहले पुलिस ने आरोपित के घर से 130 ग्राम हेरोइन, छह जिंदा कारतूस, एक 9 एमएम देसी पिस्तौल और एक .12 बोर देसी पिस्तौल बरामद की थी।

उस समय उसकी मां परमजीत कौर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आरोपित फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में आरोपित के अन्य आपराधिक संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। एडीजीपी (एजीटीएफ) प्रमोद बान ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी एजीटीएफ राजन परमिंदर के नेतृत्व में एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने बठिंडा पुलिस के सहयोग से बठिंडा के गांव भगवानपुरा से आरोपी रणजीत सिंह उर्फ़ सप्प को गिरफ्तार किया।

एसएसपी बठिंडा अमनीत कौंडल ने बताया कि रणजीत सिंह का पुराना आपराधिक रिकार्ड है, जिसके खिलाफ हत्या, नुकसान पहुंचाने के इरादे से घर में घुसना, आर्म्स एक्ट, जेल एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।