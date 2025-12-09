वंदे भारत vs पैसेंजर ट्रेन: गोनियाना में यात्रियों ने रोकी रेल, बठिंडा से दिल्ली ट्रेन 38 मिनट हुई लेट

संवाद सूत्र, गोनियाना मंडी। हाल ही में फिरोजपुर से दिल्ली के लिए चलाई सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन मंगलवार को बठिंडा से 38 मिनट की देरी से रवाना हुई। कारण, गोनियाना मंडी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का विरोध करना था। यहां पर वंदे भारत के गुजरने से पहले खड़ी पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों ने रेलवे लाइनों पर विरोध जता दिया। जिनका आरोप था कि पैसेंजर ट्रेन में नौकरीपेशा लोग सफर करते हैं, जिस कारण उनको अपनी ड्यूटी पर पहुंचने में देरी हो जाती है। लोगों के विरोध के बाद बेशक पैसेंजर ट्रेन को पहले चला दिया। लेकिन इस प्रकार से विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी समय-सारणी के मुताबिक सुबह करीब 8:55 बजे गोनियाना मंडी रेलवे स्टेशन को क्रास करते हुए बठिंडा की ओर जाती है। लेकिन इससे पहले फिरोजपुर से बठिंडा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन वंदे भारत के आने से 10-15 मिनट पहले गोनियाना मंडी स्टेशन पहुंच जाती है।

हालांकि वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन होने के कारण पैसेंजर ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया जाता है, जब तक वंदे भारत वहां से गुजर नहीं जाती। ऐसे हालातों में लगातार वंदे भारत को दी जा रही प्राथमिकता के कारण दूसरी पैसेंजर ट्रेनों को बार बार रोकना पड़ रहा है।

जिससे वंदे भारत के गुजरने तक पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ, जब पैसेंजर ट्रेन को गाेनियाना स्टेशन पर रोका गया तो लोगों ने विरोध कर दिया।

जिसके चलते वंदे भारत ट्रेन को पीछे रोक दिया। जबकि वंदे भारत ट्रेन का बठिंडा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय सुबह 9:10 और चलने का समय 9.15 का है। लेकिन लोगों के विरोध के चलते यह ट्रेन 35 मिनट की देरी से 9:45 पर पहुंची और 38 मिनट की देरी से 9:53 बजे रवाना हुई।

दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों का कहना था कि सुबह जो पैसंजर ट्रेन फिरोजपुर से बठिडा आती है, उसको कभी कहीं तो कभी कहीं रोका जाता है और वंदे भारत को प्राथमिकता दी जाती है। इस कारण सरकारी दफ्तरों और अन्य जरूरी कामों के लिए पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों का आरोप है कि इससे उनके कार्यालय समय और दैनिक कार्यों पर असर पड़ रहा है।

जबकि पिछले कई दिनों से यात्री रेलवे अधिकारियों से इस समस्या का समाधान निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। इससे नाराज यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन को रोकने का अल्टीमेटम दिया था। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए रेलवे अधिकारियों ने वंदे भारत ट्रेन को अस्थायी रूप से रोक दिया और यात्रियों की मांग पर पहले पैसेंजर ट्रेन को बठिंडा के लिए रवाना किया गया। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया गया है और समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर विचार किया जा रहा है।