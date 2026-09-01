सुहैल कासिम मीर बने बठिंडा के नए SSP, तीन जिलों की संभाल चुके हैं कमान; ज्योति यादव का हुआ तबादला

नितिन सिंगला, बठिंडा। मंगलवार को पंजाब सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादलों के तहत 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी सुहैल कासिम मीर को बठिंडा का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले पठानकोट, बटाला और अमृतसर ग्रामीण में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

ऐसे में बठिंडा उनके लिए जिला पुलिस प्रमुख के तौर पर चौथी महत्वपूर्ण मैदानी पोस्टिंग होगी। वहीं, बठिंडा की एसएसपी डा. ज्योति यादव बैंस का तबादला कर उन्हें कमांडेंट 82वीं बटालियन पीएपी लगाया गया है। वहीं, मानसा के एसएसपी भागीरथ सिंह मीना को भी स्थानांतरित कर एआईजी पर्सोनल-1, सीपीओ पंजाब नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पटियाला के एसपी हेडक्वार्टर वैभव चौधरी को मानसा का नया एसएसपी लगाया गया है। एएसपी फिल्लौर से शुरू हुआ पुलिस सेवा का सफर जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सुहैल कासिम मीर 2017 बैच के डायरेक्ट रिक्रूट (आरआर) आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 दिसंबर 2017 को आईपीएस सेवा ज्वाइन की थी। सरकारी सिविल लिस्ट में उनकी शैक्षणिक योग्यता एमबीए दर्ज है।

पंजाब कैडर में सेवा के शुरुआती दौर में मीर एएसपी फिल्लौर के पद पर तैनात रहे। जनवरी 2021 में पदोन्नति के बाद उन्हें एसपी फिल्लौर की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उन्होंने लुधियाना में एडीसीपी-2 के रूप में भी सेवाएं दीं।

तरनतारन के बाद राज्यपाल के एडीसी भी रहे मीर ने तरनतारन में एसपी के पद पर भी काम किया। इसके बाद उन्हें पंजाब के राज्यपाल के एडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस प्रशासन और फील्ड दोनों स्तरों पर काम करने का अनुभव हासिल करने के बाद उन्हें जिला पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी मिली।

मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए पुलिस अधिकारियों के फेरबदल में मीर को पठानकोट का एसएसपी नियुक्त किया गया। अगस्त 2024 में उनका तबादला एसएसपी बटाला के पद पर कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 में उन्हें एसएसपी अमृतसर ग्रामीण लगाया गया।