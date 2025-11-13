बठिंडा में सड़क किनारे बैठे व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी, दर्दनाक मौत
बठिंडा में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। रामसरा गांव में सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी। रामपुरा में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, और दियोण गांव के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता,बठिंडा। थाना बलियांवाली अंतर्गत गांव रामसरा में सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सहायक थाना प्रभारी हरबंस सिंह ने बताया कि मंडी कलां निवासी रीमा देवी ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि बीती 11 नवंबर को उससके पति हरप्रीत सिंह गांव रामसरा के पास सड़क किनारे बैठे थे, तभी किसी अज्ञात कार चालक ने उन्हें कार से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, मौत
जिले के रामपुरा में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत का मामला सामने आया है। थाना सिटी रामपुरा के एसआई गुरतेज सिंह ने बताया कि फूल टाउन निवासी मेजर सिंह ने रामपुरा निवासी दर्शन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि 12 नवंबर को उसका बेटा गुरप्रीत सिंह मोटरसाइकिल पर रामपुरा जा रहा था, तभी उक्त आरोपित ट्रक लेकर आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वादी के बयान के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मोटरसाइकिल-ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत
थाना सदर बठिंडा के अंतर्गत गांव दियोण के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। सहायक थानेदार गुरमेज सिंह ने बताया कि गांव दियोण निवासी खुशविंदर कौर ने उसी गांव के गुरसेवक सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि 10 नवंबर को उसका पति जगसीर सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर बल्लुआना से दियोण लिंक रोड की तरफ जा रहा था, तभी आरोपित ट्रैक्टर लेकर आया और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुडेला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
