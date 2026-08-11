Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    साहब के यहां ही डाल दिया डाका... बठिंडा में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर लाखों की चोरी; रिटायर्ड फौजी निकला शातिर

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:48 PM (IST)

    बठिंडा कैंट में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से ...और पढ़ें

    लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी मामले में रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार।

    लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी मामले में रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार।

    HighLights

    1. बठिंडा कैंट में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी

    2. रिटायर्ड फौजी बिक्रमजीत सिंह गिरफ्तार, अमृतसर निवासी

    3. 20 तोले सोना, 30 तोले चांदी के आभूषण बरामद

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। कैंट क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए 20 तोले सोने और 30 तोले चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि कैंट निवासी लेफ्टिनेंट गौरव गोपीनाथ ने पुलिस को शिकायत दी थी कि अज्ञात चोर उनके घर से करीब 20 तोले सोने और 30 तोले चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.27.44 PM (1)

    जांच के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता के घर में काम करने वाले रिटायर्ड लांस नायक बिक्रमजीत सिंह निवासी अमृतसर पर शक हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर चोरी किए गए 20 तोले सोने और 30 तोले चांदी के आभूषण बरामद कर लिए।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.27.45 PM (3)

    एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित लंबे समय से लेफ्टिनेंट गौरव गोपीनाथ के घर में काम करता था। इसी कारण उसे घर की गतिविधियों और सामान के बारे में पूरी जानकारी थी। आरोपित ने इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    खबरें और भी

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.27.45 PM (2)

    पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए आभूषणों को कब्जे में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात में आरोपित के साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। आरोपित को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।