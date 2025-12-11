Language
    बठिंडा: CID के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मौत, BSNL बॉक्स से टकराने से हुआ हादसा

    By Munish Jindal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    बठिंडा में गोनियाना रोड पर बीएसएनएल बाक्स से टकराकर स्कूटी सवार सीआईडी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर खेता सिंह की मौत हो गई। नौजवान वेलफेयर सोसायटी के वालंटि ...और पढ़ें

    बठिंडा: CID के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बठिंडा। गोनियाना रोड पर एनएफएल टाउनशिप के एक नंबर गेट के निकट सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से बने बीएसएनएल बाक्स से टकराने के कारण स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े।

    घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसायटी के वालंटियर राजविंदर धालीवाल और हाइवे इंचार्ज सुखप्रीत सिंह एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मृतक बुजुर्ग की पहचान सीआईडी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर खेता सिंह के रूप में हुई है। यह घटना स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से बने बीएसएनएल बाक्स के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।