बठिंडा: CID के रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मौत, BSNL बॉक्स से टकराने से हुआ हादसा

संवाद सूत्र, बठिंडा। गोनियाना रोड पर एनएफएल टाउनशिप के एक नंबर गेट के निकट सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से बने बीएसएनएल बाक्स से टकराने के कारण स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसायटी के वालंटियर राजविंदर धालीवाल और हाइवे इंचार्ज सुखप्रीत सिंह एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।