Punjab News: बठिंडा में युवक की मौत, बाजू में लगी थी सिरिंज

संवाद सूत्र, जागरण, भुच्चो मंडी (बठिंडा)। रेलवे स्टेशन भुच्चो मंडी के प्लेटफार्म के नजदीक झाड़ियों में मंगलवार शाम को युवक का शव मिला है। उक्त युवक की बाजू में मेडिकल सिरिंज लगी हुई थी। रेलवे पुलिस के एएसआइ हरबंस सिंह और हवलदार अमनप्रीत सिंह ने बताया कि युवक की पहचान 18 वर्षीय कृष्ण कुमार निवासी भुच्चो कलां के रूप में हुई है। युवक के माता और पिता की मौत हो चुकी है। वह परिवार में अकेला था।