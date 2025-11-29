पंजाब के बठिंडा में नशे से तीन की मौत, तीन दिन में चार की गई जान

बठिंडा जिले में नशे के कारण तीन युवकों की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तीन दिनों में चार लोगों की जान जा चुकी है। पहली घटना झुंबा गांव में हुई, जहां एक मजदूर की नशे का टीका लगाने से मौत हो गई। दूसरी घटना में, बंगी रुघू में एक युवक का शव मिला, जिसकी बाजू में सिरिंज फंसी थी। रामपुरा मंडी में भी एक 22 वर्षीय युवक की नशे के इंजेक्शन से मौत हो गई।

पंजाब के बठिंडा में नशे से तीन की मौत (File Photo)

