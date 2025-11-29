पंजाब के बठिंडा में नशे से तीन की मौत, तीन दिन में चार की गई जान
बठिंडा जिले में नशे के कारण तीन युवकों की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तीन दिनों में चार लोगों की जान जा चुकी है। पहली घटना झुंबा गांव में हुई, जहां एक मजदूर की नशे का टीका लगाने से मौत हो गई। दूसरी घटना में, बंगी रुघू में एक युवक का शव मिला, जिसकी बाजू में सिरिंज फंसी थी। रामपुरा मंडी में भी एक 22 वर्षीय युवक की नशे के इंजेक्शन से मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। नशे से शुक्रवार को जिला बठिंडा में तीन युवकों की मौत हो गई, वहीं तीन दिन में चार की जान गई है। यह मौतें प्रशासन और सरकार के नशामुक्ति के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। पहली घटना गांव झुंबा की है। गांव के ही 32 वर्षीय मजदूर ने नशे का टीका लगाया जिससे उसकी मौत हो गई।
दूसरी घटना शुक्रवार सुबह बंगी रुघू सरकारी हाई स्कूल के पास की है। वहां 24 वर्षीय युवक का शव मिला। उसकी बाजू में टीका लगा हुआ था और सिरिंज भी नस में फंसी थी। वहीं रामपुरा मंडी में 22 वर्षीय युवक की नशे से मौत हो गई। वह भी नशे के इंजेक्शन का आदी था। उसने बाजू में इंजेक्शन लगाया और दम तोड़ दिया।
