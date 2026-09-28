पीएसपीसीएल पेंशनरों के लिए बड़ी खबर: समय रहते नहीं किया रिकॉर्ड अपडेट तो नहीं मिलेगी पेंशन

जागरण संवाददाता, बठिंडा। मुख्य इंजीनियर, वितरण पश्चिम जोन, बठिंडा, इंजीनियर हरपरवीण सिंह बिंद्रा ने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा पेंशनरों एवं फैमिली पेंशनरों को देय वित्तीय लाभ समय पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पेंशन पैकेज में आवश्यक रिकार्ड अपडेट करने संबंधी सभी डीडीओज को निर्देश जारी किए गए हैं।

पीएसपीसीएल के सीएमडी गुरकिरत कृपाल सिंह, आईएएस, पीएसईबी ज्वाइंट फोरम तथा बिजली मुलाजिम एकता मंच पंजाब के बीच हुई बैठक के दौरान यह मामला सामने आया था कि पेंशन पैकेज में कुछ पेंशनरों की मृत्यु तिथि तथा कुछ फैमिली पेंशनरों की जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के कारण बुढ़ापा भत्ता एवं एलटीसी जैसे देय लाभों के भुगतान में कठिनाई आ रही थी।

जांच के दौरान सामने आया कि 2,109 पेंशनरों की मृत्यु तिथि तथा 876 फैमिली पेंशनरों की जन्म तिथि का डेटा अपडेट नहीं है। इसके कारण कुछ पात्र पेंशनरों को एलटीसी, बुढ़ापा भत्ता तथा अन्य देय लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएसपीसीएल के सीएमडी गुरकिरत कृपाल सिंह, आईएएस, द्वारा सभी संबंधित डीडीओज को उक्त कार्रवाई 15 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पेंशनरों एवं फैमिली पेंशनरों को देय वित्तीय लाभों का भुगतान सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

इस संबंध में पीएसपीसीएल द्वारा 23 सितंबर, 2026 को पत्र जारी कर सभी डीडीओज को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनरों के रिकॉर्ड की तत्काल जांच की जाए। आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर रिकॉर्ड में संबंधित डेटा तुरंत अपडेट किया जाए।