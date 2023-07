कमर्शियल प्रॉपर्टी केस: पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से पूछताछ कर रही विजिलेंस, जानें क्या है पूरा मामला

Manpreet Singh Badal विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री व बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल पर शिकंजा कस दिया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में मनप्रीत बादल पूछताछ के लिए विजिलेंस के बठिंडा दफ्तर पहुंचे हैं। यहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मनप्रीत सिंह बादल पर वित्त मंत्री रहते हुए बठिंडा शहर के पॉश एरिया में कामर्शियल जमीन को सस्ते दामों में खरीदने का आरोप है।

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से पूछताछ कर रही विजिलेंस

