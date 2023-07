Punjab: केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद हवालाती से मारपीट, तीन पर मामला दर्ज

केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद तीन हवलातियों ने मिलकर एक हवालाती से मारपीट की और उसे घायल कर दिया। मामले में थाना कैंट पुलिस ने जेल अधिकारियों की शिकायत पर आरोपित हवलातियों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

केंद्रीय जेल में बंद हवालाती से मारपीट, तीन हवलातियों पर मामला दर्ज

बठिंडा: केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद तीन हवलातियों ने मिलकर एक हवालाती से मारपीट की और उसे घायल कर दिया। मामले में थाना कैंट पुलिस ने जेल अधिकारियों की शिकायत पर आरोपित हवलातियों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कैंट पुलिस को शिकायत देकर जसपाल सिंह सहायक सुपरिटेंडेंट केंद्रीय जेल बठिंडा ने बताया कि बीती 11 जुलाई को जेल में बंद हवालाती गुरप्रीत सिंह निवासी बालियांवाली, गुरजीत सिंह निवासी गांव लेहरा धुरकोट और विशाल कुमार निवासी रामपुरा ने मिलकर जेल में बंद हवालाती गगनदीप सिंह निवासी गांव कोठा गुरु के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। जिसकी वजह उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा होना है। पुलिस ने आरोपित हवलातियों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कैदियों को जर्दा, सिगरेट देने वाले दो गिरफ्तार केंद्रीय जेल फरीदकाेट में बंद कैदियों और हवालातियों के लिए जर्दा, सिगरेट, बीड़ी आदि बाहर फेंकने वाले दो लोगों को थाना दयालपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित लोगों से 32 बोर का एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस के अलावा तीन पैकेट जर्दाे के बरामद किए है। पकड़े गए दोनाें आरोपितों पर थाना दयालपुरा में मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना दयालपुरा के एएसआइ कुलदीप सिंह के मुताबिक पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि गांव कोठा गुरु निवासी आरोपित गुरदित्त सिंह व सिमरनप्रीत सिंह मिलकर केंद्रीय जेल फरीदकोट के बाहर से जर्दा, सिगेरट व बीड़ियां के पैकेट बनाकर उन्हें जेल के अंदर फेंकते है। इस काम के लिए वह कैदियाें व हवलातियों के परिजनों से पैसे भी लेते है। सूचना मिली कि उक्त दोनों आरोपित गांव काेठा गुरु में मौजूद है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपित गुरदित्त सिंह व सिमरनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 32 बोर का एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस के अलावा तीन पैकेट जर्दाे के बरामद किया। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

