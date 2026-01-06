बठिंडा में घर और दुकान से लाखों की चोरी, एक आरोपी गिरफ्तार
बठिंडा जिले में चोरों ने एक घर और एक दुकान से लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। बीबीवाला गांव में एक घर से सोने के टॉप्स और चांदी के सिक्के चोरी हुए, जि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर चोरों ने एक घर और एक दुकान से लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने एक मामले में एक व्यक्ति को नाजद कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे मामले में अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।
थाना कैंट बठिंडा पुलिस को दिए गए बयानों में तरसेम सिंह निवासी गांव बीबीवाला ने बताया कि 3 जनवरी को गोबिंद सिंह निवासी गांव बीबीवाला उसके घर में घुसा और कीमती सामान चोरी कर ले गया।
आरोपी घर से सोने के दो जोड़े टॉप्स (करीब 10 ग्राम) और चांदी के पांच सिक्के (करीब 50 ग्राम) चोरी कर ले गया। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख 40 हजार रुपये बताई गई है।
थाना कैंट बठिंडा के सहायक थानेदार सुखदर्शन कुमार ने बताया कि आरोपी गोबिंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। इसी तरह थाना मौड़ मंडी पुलिस को दिए गए बयानों में जसबीर सिंह निवासी गांव घुम्मण खुर्द ने बताया कि वह गांव कुट्टीवाल में इलेक्ट्रिशियन की दुकान चलाता है।
27-28 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और 7 ट्यूबवेल मोटरें, 70 किलो नई तांबे की तार, 30 किलो पुरानी तांबे की तार और 10,000 रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। थाना मौड़ मंडी के सहायक थानेदार जगतार सिंह ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
