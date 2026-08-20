5 सितंबर से पंजाब में खेलों का महाकुंभ, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम; 38 खेलों में होगी जोरदार टक्कर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे संस्करण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बार खेल महोत्सव में करीब 10 लाख खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ पांच सितंबर को बठिंडा में होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार खेल महोत्सव में कुल 38 खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें खिलाड़ी ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन पांच सितंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नौ अलग-अलग आयु वर्ग बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। पहले संस्करण में तीन लाख 50 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उस दौरान खिलाड़ियों को करीब छह करोड़ 88 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई थी।