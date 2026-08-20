5 सितंबर से पंजाब में खेलों का महाकुंभ, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम; 38 खेलों में होगी जोरदार टक्कर
पंजाब में पांच सितंबर से ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा संस्करण शुरू होगा। करीब 10 लाख खिलाड़ी 38 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं 29 नवंबर तक चलेंगी।
HighLights
'खेडां वतन पंजाब दियां' का चौथा संस्करण 5 सितंबर से।
लगभग 10 लाख खिलाड़ी 38 खेलों में लेंगे हिस्सा।
युवाओं को खेलों से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे संस्करण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बार खेल महोत्सव में करीब 10 लाख खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ पांच सितंबर को बठिंडा में होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार खेल महोत्सव में कुल 38 खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें खिलाड़ी ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन पांच सितंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नौ अलग-अलग आयु वर्ग बनाए गए हैं।
यह भी पढ़ें- कपूरथला के स्कूल के ऊपर से गुजर रही 11 KV लाइन, छात्रों ने 2 घंटे दिया धरना; शिक्षक के तबादले पर रोक की मांग
2022 में साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा
खेलों में हैंडबाल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और वालीबाल सहित कई खेल शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। पहले संस्करण में तीन लाख 50 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उस दौरान खिलाड़ियों को करीब छह करोड़ 88 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई थी।
यह भी पढ़ें- मानसा कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार, सरपंच भी शामिल; चुनावी रंजिश में हमला करने का लगा आरोप
2025 में नहीं हो पाई थी खेलें
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में आई बाढ़ के कारण खेल महोत्सव आयोजित नहीं हो सका था। इस बार इसे फिर बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। करीब 10 लाख खिलाड़ियों की संभावित भागीदारी को देखते हुए प्रतियोगिताओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।
खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर मुकाबले होने से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार इसे खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में देख रही है।
(इनपुट-PTI)
यह भी पढ़ें- पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री से बैठक तय; मांगों पर जारी रहेगा संघर्ष