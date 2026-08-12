IX Global में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 95.83 लाख की ठगी, बठिंडा पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, बठिंडा। अधिक मुनाफे का लालच देकर आईएक्स ग्लोबल कंपनी में निवेश करवाने का झांसा देकर करीब छह लोगों से करीब 95.83 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना तलवंडी साबो पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

आरोपितों की पहचान हरप्रीत सिंह निवासी पेरो रोड, खेत ढाणी, बैहणीवाल, जिला मानसा, चत्तवंत सिंह निवासी पटवारी कालोनी, तलवंडी साबो, गुरप्रीत सिंह निवासी नामदेव रोड बठिंडा और सुमित मुंजाल निवासी विराट ग्रीन कालोनी मुल्तानिया रोड बठिंडा के रूप में हुई है। फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता एडवोकेट कंवलदीप सिंह ने बताया कि आरोपितों ने अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से आई एक्स ग्लोबल कंपनी में पैसे निवेश करवाए। शिकायत के अनुसार कंवलजीत सिंह एडवोकेट से दो लाख रुपये, सुखदीप सिंह से 4.50 लाख रुपये, फौजा सिंह से 15.88 लाख रुपये, फौजा सिंह के भाई गुलाब सिंह से 8.68 लाख रुपये, संदीप सिंह से 54.77 लाख रुपये और संदीप सिंह के चाचा खुशविंदर सिंह से 10 लाख रुपये लिए गए।

शिकायतकर्ता के अनुसार इन सभी रकम को जोड़ने पर कुल 95.83 लाख रुपये बनते हैं। आरोप है कि निवेश के नाम पर रकम लेने के बाद आरोपितों ने वादे के मुताबिक मुनाफा नहीं दिया और रकम वापस करने में भी आनाकानी की।

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