बठिंडा में दो ट्रकों में जोरदार टक्कर, चपेट में आई तीन मोटरसाइकिल; महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल

बठिंडा, जागरण संवाददाता। जिले के गांव गोनियाना कलां के समीप दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। ट्रकों की टक्कर में तीन मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गए। हादसे में महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसायटी के वालंटियर एंबुलेंस सहित मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अन्य लोगों के सहयोग से पहले गोनियाना सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बठिंडा सिविल अस्पताल किया रेफर जिनमें से कुछ घायलों को बठिंडा सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान गांव अलीकां जिला डबवाली निवासी 50 वर्षीय बिंदर कौर, 40 वर्षीय रावी, 48 वर्षीय मनवीर सिंह,50 वर्षीय गुड्डी कौर, बलाड महिमा निवासी 20 वर्षीय अवतार सिंह तथा अंबाला निवासी मनवीर सिंह के तौर पर हुई।

