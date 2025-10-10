Language
    बठिंडा में मिठाई की दुकान पर छापा, लाली स्वीट्स में दिखा गंदगी का आलम; बिना सिर ढके काम कर रहे थे कारीगर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में फूड सेफ्टी विभाग सक्रिय है। बठिंडा में लाली स्वीट्स हाउस पर छापेमारी की गई, जहाँ सफाई की कमी पाई गई और कारीगर बिना सिर ढके काम कर रहे थे। टीम ने मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। विभाग पहले भी रामपुरा में एक मिठाई फैक्ट्री को सील कर चुका है और लगातार दुकानों की जांच कर रहा है।

    बठिंडा में लाली स्वीट्स हाउस पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। त्योहारी सीजन के चलते फूड सेफ्टी विभाग काफी सतर्क हो गया है। विभाग लगातार जगह-जगह लगी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी और जांच कर रहा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को स्थानीय पावर हाउस रोड के नजदीक स्थित लाली स्वीट्स हाउस पर छापेमारी की।

    जहां कई खामियां पाई गईं। दुकान के अंदर साफ़-सफ़ाई का कोई प्रबंध नहीं था, मिठाइयां भी बिना ढके बाहर पड़ी थीं और जहां मिठाइयाँ बनती हैं, वहां पर मजदूर बिना सिर ढके मिठाइयां बना रहे थे। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी की अगुआई में फूड सेफ्टी टीम ने जब दुकान पर छापा मारा, तो दुकान में हड़कंप मच गया।

    टीम के पहुंचने पर उसने दुकान की सफ़ाई शुरू कर दी। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सिंह सोढ़ी ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले रामपुरा शहर के गांव ढिपाली में एक मिठाई की फैक्ट्री को भी सील किया है।

    उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर जहां मिठाइयां बनाई जा रही थीं, वहां कारीगर बिना सिर ढके मिठाइयां बना रहे थे। उन्होंने बताया कि अब तक शहर की करीब 15 मिठाई की दुकानों की जांच की है और उनके सैंपल भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में खाने-पीने की दुकानों की लगातार जांच कर रहा है। मिठाई बनाते समय हर कारीगर को अपना सिर ढकना जरूरी है।

    अगर उक्त दुकानदार द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो स्वास्थ्य विभाग दोबारा आकर कार्रवाई करेगा। उन्होंने मिठाई की दुकानों के मालिकों से कहा कि वे मिठाई बनाने वाली जगह और दुकान में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और कोई भी मिठाई बिना ढकी न रखी जाए और उसे अच्छी तरह से ढक कर रखा जाएं।