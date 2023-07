Bathinda: फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसनों ने हाइवे पर लगाया जाम, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा

Bathinda खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष किसानों संगठनों ने बठिंडा-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे पहले विधायक जगसीर सिंह के घर के आगे धरना लगाकर बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया।

Bathinda: फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसनों ने हाइवे पर लगाया जाम : जागरण

भुच्चो मंडी, जागरण संवाददाता: खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष किसानों संगठनों ने शनिवार की शाम को बठिंडा-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जाम लगा दिया। यह किसान पहले गांव चक्क फतेह सिंह वाला में विधायक जगसीर सिंह के घर के आगे धरना लगाकर बैठे थे। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया।

