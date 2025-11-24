Language
    बठिंडा: नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र को डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की दो सीटों के लिए मिली मंजूरी, डॉक्टरों ने दी बधाई

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    बठिंडा का शहीद भाई मनी सिंह सरकारी अस्पताल का नशा मुक्ति केंद्र अब मेडिकल छात्रों को मानसिक रोगों का विशेषज्ञ बनाएगा। नेशनल बोर्ड ने डीएनबी की दो सीटों को मंजूरी दी है। सिविल सर्जन ने आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र और डॉक्टर अरुण बंसल की टीम को बधाई दी। 

    नशा मुक्ति केंद्र को डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की दो सीटों के लिए मिली मंजूरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहीद भाई मनी सिंह सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र ने राज्य का पहला ऐसा केंद्र बना है, जहां मेडिकल स्टूडेंट अब मानसिक एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ बनने की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

    नेशनल बोर्ड आफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज़ द्वारा डिप्लोमेट आफ नेशनल बोर्ड की दो सीटों के लिए इस केंद्र को मंज़ूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि डीएनबी को एमडी के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

    सिविल सर्जन डॉक्टर तपिंदरजोत ने नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर अरुण बंसल और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि बठिंडा का यह केंद्र पहले से ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

    यहां उत्कृष्ट ओपीडी ब्लाक, मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट सेंटर, आईपीडी, एक्टिविटी रूम, काउंसलिंग सेशन, समूह काउंसलिंग सेशन, एनए मीटिंग, मेडिटेशन, योग, थेरेपी सेशन, लाइब्रेरी, जिम, इनडोर एवं आउटडोर गेम्स और हुनर प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कानूनी सेवाओं की जानकारी और नशा विरोधी अभियान से संबंधित जागरूकता गतिविधियां लगातार आयोजित की जाती हैं।

    केंद्र के इंचार्ज डा.अरुण बांसल ने बताया कि इस केंद्र में नशा छोड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए 80 बेड उपलब्ध हैं और हर साल सैंकड़ों मरीज यहां से नशा छोड़कर जाते हैं।

    उन्होंने कहा कि यह उनके स्टाफ की मेहनत का परिणाम है कि नेशनल बोर्ड आफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज़ द्वारा डीएनबी की दो सीटों के लिए इस केंद्र का चयन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां इससे उनकी और उनकी टीम की ज़िम्मेदारी बढ़ी है, वहीं पूरा स्टाफ इस नई ज़िम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है।