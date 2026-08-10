'दिल्लीवालों ने पंजाब को किया बर्बाद', बठिंडा में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए सुखबीर बादल; AAP पर साधा निशाना
सुखबीर बादल ने बठिंडा में छात्र प्रदर्शन का समर्थन किया, जहां उन्होंने पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर ...और पढ़ें
HighLights
सुखबीर बादल ने बठिंडा में छात्र प्रदर्शन में भाग लिया।
पंजाब में 10 से अधिक पेपर लीक मामलों पर विरोध।
हरजोत बैंस और बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की।
डिजिटल डेस्क, बठिंडा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल आज बठिंडा में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करने का पूरा समय है, लेकिन पंजाब में प्रदर्शनकारी छात्रों को न्याय दिलाने का समय नहीं है। क्या आपके लिए सिर्फ दिल्ली के बच्चे ही महत्वपूर्ण हैं? क्या पंजाबी बच्चे आपके लिए मायने नहीं रखते?
अरविंद केजरीवाल ने हमारे राज्य पंजाब को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पंजाब को बचाने का एकमात्र तरीका इन 'दिल्लीवालों' को बाहर निकालना है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की अपनी पार्टी है। हम आपकी रक्षा करने का वादा करते हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और यह हमारा घर है। हम बाहरी नहीं हैं और यही सबसे बड़ा अंतर है।
दोषी को पहुंचाना है जेल
सुखबीर बादल ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि पंजाब में 10 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। मैं वादा करता हूं कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हरजोत सिंह बैंस और बलबीर सिंह इस्तीफा नहीं दे देते। हमने सभी परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है और मैं वादा करता हूं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक सभी दोषी जेल नहीं पहुंच जाते।
सुखबीर बादल ने बठिंडा में बच्चों के 'सेव फ्यूचर फ्रंट' में भाग लेकर अपना समर्थन दिया। छात्र पंजाब में 10 से अधिक पेपर लीक मामलों में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल इस मांग का पूर्ण समर्थन करता है और मंत्रियों के तत्काल इस्तीफे की मांग करता है। पेपर लीक के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पंजाब में 10 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है।
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The @AamAadmiParty has completely ruined our state. The only way to save Punjab is by kicking these ‘Dilliwallas’ out. Shiromani Akali Dal is Punjab’s own party ~ we promise to protect you because you are our family and this is our home. We are not outsiders. And that’s the… pic.twitter.com/ycwfbcPjrc— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 10, 2026