Bathinda: सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत

Bathinda सीआरपीएफ में तैनात कोटशमीर के 34 वर्षीय भूपिंदर सिंह भिंदा की पिछले दिनों श्रीनगर की वादियों में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। युवक की असामयिक मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया। सैनिक का पार्थिव शरीर सरकारी सम्मान के साथ गांव लाया गया जहां उसके परिवारिक सदस्यों ने अंतिम दर्शन के बाद उसके पार्थिव शरीर को गांव श्मशान घाट लेकर पहुंचे।

Bathinda: सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार : जागरण

Your browser does not support the audio element.

बठिंडा, जागरण संवाददाता: सीआरपीएफ में तैनात कोटशमीर नगर के 34 वर्षीय युवक भूपिंदर सिंह भिंदा की पिछले दिनों श्रीनगर की वादियों में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सैनिक का पार्थिव शरीर सरकारी सम्मान के साथ शनिवार को गांव कोटशमीर लाया गया। युवक की असामयिक मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया। बड़ी संख्या में युवा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ मृतक जावान का शव घर लेकर आए। जहां पर उसके परिवारिक सदस्यों ने अंतिम दर्शन के बाद उसके पार्थिव शरीर को गांव श्मशान घाट लेकर पहुंचे। जहां पर हलका विधायक अमित रतन कोटफत्ता, आईपीएस अधिकारी विनीत अहलावत, पुलिस अधिकारी जतिंदर सिंह, कोटशमीर पुलिस चौकी प्रमुख धर्मवीर सिंह धालीवाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। जिसके बाद मृतक जावान को सलामी दी गई। नगर पंचायत कोटशमीर और गांव के अन्य निवासियों ने जवान के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कोटशमीर नगर पंचायत, समस्त कोटशमीर नगर, विशेषकर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। गौरतलब है कि कोटशमीर निवासी भूपिंदर सिंह सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान भूपिंदर सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे इलाज के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उक्त युवक को मृतक घोषित कर दिया। डाक्टरों के मुताबिक भूपिंदर सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। भूपिंदर सिंह का शव श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में रखा गया है। उक्त जवान की मौत की खबर से कोटशमीर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN