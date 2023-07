बठिंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिश्नोई-बराड़ गैंग के 3 गुर्गे काबू; सीमा पार से करते थे हथियारों की तस्करी

बठिंडा, एएनआई। बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डीजीपी पंजाब पुलिस ने जानकारी दी है कि सीमा पार अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, एजीटीएफ ने बठिंडा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के सदस्य बलजिंदर सिंह उर्फ बिंद्री को उसके 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक जांच के दौरान, बिंद्री ने खुलासा किया कि वह भारत-पाक सीमा के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता था।

In a major breakthrough against trans-border illegal arms smuggling networks, AGTF in a joint operation with Bathinda Police arrested Baljinder Singh alias Bindri, a member of Lawrence Bishnoi & Goldy Brar gang along with his 3 operatives. During the preliminary investigation,… pic.twitter.com/ljbaSrUuvU