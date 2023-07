बठिंडा में सरेआम चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; पुलिस ने शुरू की जांच

पंजाब में सरकार के नशे पर लगाम लगाने के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आए दिन युवा नशे के टीके लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बठिंडा से सामने आया है। यहां एक शख्स सरेआम चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था और किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

बठिंडा में सरेआम चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बठिंडा, जागरण संवाददाता। इंटरनेट मीडिया पर शनिवार को एक युवक द्वारा सरेआम नशे का टीका लगाने का वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो शहर के माल रोड पर टैक्सी स्टैंड के नजदीक स्थित सुभाष मार्केट का था। जहां पर एक युवक सरेआम नशे का इंजेक्शन लगा रहा था और उसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। सरेआम बाजू पर लगा रहा था नशे का इंजेक्शन गौरतलब है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक सरेआम अपनी बाजू पर चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था। जब उक्त युवक की वीडियो बना रहे एक व्यक्ति ने उसे पूछा, तो वह से उठकर भाग गया। हालांकि, टीका लगाने वाले युवक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले हो गया फरार बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर अक्सर युवाओं को चोरी छिपे इंजेक्शन लगाते हुए देखा जाता है। उधर, एसपी एच गुरबिंदर सिंह संघा ने कहा कि थाना कोतवाली की टीम मौके पर गई थी, लेकिन वह पहले ही फरार हो गया था। युवक की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़कर पूछताछ की जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि वह नशीला पदार्थ कहां से लाया था। एसपी ने बताया कि पुलिस नशा करने और नशा बेचने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है। अगर कोई नशा छोड़ना भी चाहता है, तो उसे एनजीओ की मदद से नशा छोड़ने के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है।

Edited By: Rajat Mourya