बठिंडा में आवारा पशु के आगे आने से अंसतुलित हुई कार, साइकिल को मारी टक्कर; तीन की मौत और एक घायल

पंजाब के बठिंडा में एक कार के सामने अचानक आवारा पशु आ गया और वह संतुलन खो बैठी। कार ने सीधे साइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। जिसमें उनकी मौत हो गई। साइकिल और टक्कर मारने के बाद कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक की भी मौत हो गई। जबकि कार चालक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है।

बठिंडा में आवारा पशु के आगे आने से अंसतुलित हुई कार, साइकिल को मारी टक्कर

मौड़ मंडी/बठिंडा, जागरण संवाददाता। रविवार को मौड़ मंडी के गांव थमनगढ़ के पास हुए एक सड़क हादसे में साइकिल सवार दो लोगों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पटियाला से गांव जीवन सिंह वाला की तरफ जा रही कार के आगे अचानक एक आवारा पशु आ गया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और आगे जा रहे साइकिल सवार दो लोगों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार खेतों में उतरकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक की भी मौत हो गई, जबकि उसके पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे उपचार के लिए मौड़ मंडी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद थाना मौड़ पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनें के बयानों पर आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शवों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिए हैं। एएसआइ ने दी मामले की जानकारी मामले के जांच अधिकारी व थाना मौड़ के एएसआइ अवतार सिंह ने बताया कि रविवार सुबह जिले के गांव जीवन सिंह वाला निवासी सुरिंदर सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ अपनी आई-20 कार पर सवार होकर पटियाला से वापस अपने गांव जीवन सिंह वाला आ रहा था। जब वह मौड़ मंडी के गांव थमनगढ़ के पास पहुंचे, तो उसकी कार के आगे अचानक एक आवारा पशु आ गया, जिसे बचते हुए कार अंसतुलित हो गई। अवतार सिंह ने बताया कि कार ने सड़क किनारे साइकिल पर सवार होकर जा रहे गांव थमनगढ़ निवासी गुरतेज सिंह और जसविंदर सिंह को रौंद दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद कार एक ट्रक से टकराते हुए खेतों में उतर गई और एक पेड से जा टकराई। जिसके कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक सुरिंदर सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ कार में सवार उसकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। एएसआइ अवतार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और कार में गंभीर हालत में पड़ी महिला को बाहर निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां पर मृतक के परिजनों के बयानों पर 174 के तहत कार्रवाई की गई है।

