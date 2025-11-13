बठिंडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करी में शामिल 7 लोगों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 54.81 हेरोइन और 1555 नशीली गोलियां बरामद की हैं। थाना कोतवाली लिस ने स्थानीय संतपुरा रोड से सिकंदरपुर मोहल्ला निवासी करण मेहता को 2.74 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। थाना कोतवाली पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड के पास से 20 ग्राम हेरोइन समेत बलराज नगर निवासी बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके से बेअंत नगर निवासी जीवन को 7.07 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।