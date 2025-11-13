Language
    बठिंडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करी में शामिल 7 लोगों को किया गिरफ्तार

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 54.81 ग्राम हेरोइन और 1555 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। थाना कोतवाली, सिविल लाइन, सदर और नथाना पुलिस ने अलग-अलग जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बठिंडा में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 7 गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 54.81 हेरोइन और 1555 नशीली गोलियां बरामद की हैं। थाना कोतवाली लिस ने स्थानीय संतपुरा रोड से सिकंदरपुर मोहल्ला निवासी करण मेहता को 2.74 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। थाना कोतवाली पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड के पास से 20 ग्राम हेरोइन समेत बलराज नगर निवासी बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके से बेअंत नगर निवासी जीवन को 7.07 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

    थाना सदर बठिंडा पुलिस ने गांव बीड़ तालाब से 25 ग्राम हेरोइन के साथ गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। थाना नथाना पुलिस ने गांव नाथपुरा से 1500 नशीली गोलियों के साथ गांव कल्याण सुक्खा निवासी हरप्रीत सिंह और गांव थराज निवासी गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना नंदगढ़ पुलिस ने गांव चुघे खुर्द निवासी मलकीत सिंह को 55 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया।