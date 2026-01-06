बठिंडा में पुलिस को बड़ी सफलता, 4 विदेशी पिस्तौलों और 26 कारतूस सहित तीन गैंगस्टर गिरफ्तार
बठिंडा में थाना थर्मल और काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार विदेशी पिस्तौल, 26 जिंद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना थर्मल व काउटेंर इंटलीजेंस की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार विदेशी पिस्तौलों और 26 जिंदा कारतूसों सहित तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक वरना कार भी बरामद की है।
गिरफ्तार किए गए युवकों के तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान कुलदीप सिंह निवासी गांव गिलपत्ती, गुरविंदर सिंह निवासी गांव कोटशमीर और गगनदीप सिंह निवासी गांव भोखड़ा (जिला बठिंडा) के रूप में हुई है।
थाना थर्मल के एसएचओ गुरदर्शन सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि बीते दिन पुलिस पार्टी ट्रांसपोर्ट नगर के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट वाली एक वरना कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में सवार तीनों युवकों की तलाशी के दौरान उनके पास से चार विदेशी पिस्तौल और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
एसएचओ ने बताया कि बरामद की गई कार के संबंध में भी जांच की जा रही है कि यह किसके नाम पर पंजीकृत है और क्या इसका इस्तेमाल पहले किसी आपराधिक वारदात में किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ थाना थर्मल में आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
