बठिंडा में फिर बनी देवदूत बनी PCR टीम, नहर किनारे रोते मिले बच्चे को मां से मिलाया

जागरण संवाददाता, बठिंडा। नहर में गिरे बच्चों की तलाश के दौरान सोमवार को पीसीआर ईको-7 टीम को नहर की पटरी के पास करीब पांच वर्षीय बच्चा रोता हुआ मिला।

बच्चा काफी देर से नहर की ओर जाता हुआ जोर-जोर से रो रहा था। पीसीआर टीम ने उसे अपने पास बैठाकर उसका नाम और पता पूछा। बच्चे ने अपना नाम गणेश बताया, लेकिन वह सही पता नहीं बता पा रहा था।