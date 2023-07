वर्षा के दिनों में पुरानी व जर्जर इमारतों के गिरने व भारी जानमाल के नुकसान की ज्यादा संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर नगर निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डिंग शाखा के अधिकारियों जेई व बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को इस बाबत बनती कार्रवाई के आदेश दिए है। इसी तरह वर्षा ऋतु में चल रहे निर्माणों के बेसमेंट की खुदाई का काम भी रोकने की हिदायत दी गई है।

Bathinda News: मानसून में पुरानी जर्जर इमारतों को खाली करवाने व नई इमारतों के बेसमेंट की खुदाई पर लगी रोक

बठिंडा, जागरण संवाददाता। वर्षा के दिनों में पुरानी व जर्जर इमारतों के गिरने व भारी जानमाल के नुकसान की ज्यादा संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर नगर निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डिंग शाखा के अधिकारियों, जेई व बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को इस बाबत बनती कार्रवाई के आदेश दिए है। खुदाई का काम रोकने की हिदायत इसी तरह वर्षा ऋतु में चल रहे निर्माणों के बेसमेंट की खुदाई का काम भी रोकने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में सहायक टाउन प्लानर, हैड ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और फील्ड सर्विस में तैनात कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संपत्ति की सुरक्षा के लिए बठिंडा शहर में पुरानी जर्जर इमारतों को पुलिस की मदद से खाली कराया जाए। इमारतों की सुरक्षा के लिए प्रयास शुरू यह सुनिश्चित करने के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी के नए बेसमेंट की खुदाई की अनुमति न दी जाए, क्योंकि वर्षा का पानी इसमें रिस सकता है और मिट्टी को धंसा कर आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता हैं। ऐसे बेसमेंट के मामले में जहां टो-वाल का निर्माण नहीं किया गया है, मालिकों को इस बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे आसपास की इमारतों की सुरक्षा के लिए प्रयास शुरू कर दें।

Edited By: Nidhi Vinodiya