    बठिंडा: जमीन सस्ते में नहीं दी तो तान दी पिस्तौल, फायरिंग करने वाले दोनों हमलावर गिरफ्तार

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:47 PM (IST)
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    बठिंडा में जमीन को सस्ते में न देने पर दो लोगों ने एक व्यक्ति और उसके परिजन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित पर जमीन को कम कीमत पर ठेके पर देने का दबाव बनाया था। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की और पिस्तौल से फायरिंग भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जमीन को सस्ते भाव में नहीं देने पर दो लोगों पर हमला कर फायर किए (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। खेती की जमीन को सस्ते भाव में देने से मना करने पर दो लोगों ने मिलकर दो व्यक्ति पर हमला कर घायल कर दिया व जान से मारने की नियत से पिस्तोल से फायर किए।

    मौड़ पुलिस के पास कुलविंदर सिंह वासी गांव संदोहा ने बताया कि जसवंत सिंह, गुरपाल सिंह वासी संदोहा उसकी जमीन को संस्ते भाव में ठेके पर देने के लिए दबाव बना रहे थे। वह उसका विरोध करते थे।

    इसी रंजिश में गत दिवस जब वह अपने परिजन अकाशदीप सिंह के साथ खेतों के पास से जा रहा था तो उक्त आरोपी लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की व डराने व जान से मारने की कोशिश में पिस्तोल से फायर करने शुरू कर दिए। किसी तरह दोनों ने वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

