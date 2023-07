Bathinda News: विदेश भेजने का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, न दिया Visa न लौटाए पैसे; दो भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज

विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में हर दूसरे दिन ऐसा एक मामला सामने आता है। ताजा मामला बठिंडा से सामने आया है। यहां दो भाइयों ने एक युवती को पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर 14 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विदेश भेजने का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, न दिया Visa न लौटाए पैसे

बठिंडा, जागरण संवाददाता। थाना कैनाल कॉलोनी पुलिस ने एक युवती को विदेश भेजने का झांसा देकर उसके साथ 14 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना कैनाल कॉलोनी पुलिस को शिकायत देकर रमनदीप शर्मा पुत्री जोहरी राम निवासी जोगी नगर बठिंडा ने बताया कि वह विदेश जाना चाहती थी। इसके लिए उसने आरोपित परमिंदर सिंह व हरमिंदर सिंह निवासी मुगदपुर जिला होशियारपुर के साथ संपर्क किया। उन्होंने शहर में एक इमीग्रेशन सेंटर खोला हुआ था। जहां पर उसकी मुलाकात हुई। वर्क परमिट का दिया झांसा, किश्तों में दिए 14 लाख रुपये पीड़िता के अनुसार, आरोपित भाइयों ने उसे पुर्तगाल भेजने का झांसा दिया और कहा कि वह उसे वहां पर भेजकर उसका वर्क परमिट भी दिलाएंगे। पीड़िता ने बताया कि वह उक्त आरोपितों के झांसे में आ गई और उसने विभिन्न किश्तों में 14 लाख रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद न तो आरोपितों ने उसे पुर्गताल भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित भाइयों (परमिंदर सिंह व हरमिंदर सिंह) ने उसके साथ 14 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने मामले की पड़ताल करने के बाद आरोपित पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edited By: Rajat Mourya