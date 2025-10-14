दीवाली से पहले बठिंडा में मिलावटी मिठाइयों पर छापा, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए जमा किए नमूने 

जागरण संवाददाता, बठिंडा। दीवाली त्योहार के मद्देनजर बाजार में मिलावटी खानपान व मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीमों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर सैपलिंग अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई की दुकानों की जांच कर वहां रखी विभिन्न मिठाइयों की जांच करने के साथ सैंपल भी भरे गए। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी ने बताया कि मंगलवार को फूड सेफ्टी अधिकारियों की देखरेख में टीमों ने जिले के भगता भाईका, नथाना ब्लाक और बठिंडा शहर में कुल 9 सैंपल जांच के लिए हासिल किए।

वहीं एक दुकान में घटिया क्वालिटी की मिठाई को जब्त कर नष्ट करवाया गया। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी ने बताया कि विभाग ने विभिन्न स्थानों में मिश्रित दूध, चमचम मिठाई, पतीसा, कलाकंद बर्फी, खोया आदि के सैंपल लिए है व इनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।