    दीवाली से पहले बठिंडा में मिलावटी मिठाइयों पर छापा, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए जमा किए नमूने 

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    दीवाली के त्योहार को देखते हुए, बठिंडा में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ अभियान चलाया। टीमों ने विभिन्न स्थानों से मिठाइयों के नमूने लिए और एक दुकान से घटिया मिठाई जब्त कर नष्ट कर दी। बाहरी राज्यों से आ रही मिठाइयों की भी जांच की गई और एक वाहन से मिठाई जब्त की गई। नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है।

    बठिंडा में मिलावटी मिठाई के खिलाफ अभियान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। दीवाली त्योहार के मद्देनजर बाजार में मिलावटी खानपान व मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीमों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर सैपलिंग अभियान चलाया।

    इस दौरान मिठाई की दुकानों की जांच कर वहां रखी विभिन्न मिठाइयों की जांच करने के साथ सैंपल भी भरे गए। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी ने बताया कि मंगलवार को फूड सेफ्टी अधिकारियों की देखरेख में टीमों ने जिले के भगता भाईका, नथाना ब्लाक और बठिंडा शहर में कुल 9 सैंपल जांच के लिए हासिल किए।

    वहीं एक दुकान में घटिया क्वालिटी की मिठाई को जब्त कर नष्ट करवाया गया। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी ने बताया कि विभाग ने विभिन्न स्थानों में मिश्रित दूध, चमचम मिठाई, पतीसा, कलाकंद बर्फी, खोया आदि के सैंपल लिए है व इनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।

    सेहत विभाग की टीम को सूचना मिली कि बाहरी जिलों व राज्यों से ट्रांसपोर्ट के माध्य़म से भी मिठाइयों की खेप पहुंच रही है। इसके लिए सेहत विभाग की टीमों ने नाका लगाकर बसों की भी जांच की। बरनाला से आ रहे एक वाहन को रोका गया, जिसमें मिठाई भरकर लाई जा रही है। इस मिठाई के मौके पर सैंपल लिए गए व इसे मंगवाने वाले मालिक 