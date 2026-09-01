बठिंडा में 11 दिन बाद नाले में मिली ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व मैनेजर की लाश, मालिक सहित 6 पर अपहरण-हत्या का केस दर्ज

जागरण संवाददाता,बठिंडा। बाबा फरीद नगर निवासी और न्यू गुरु काशी बस सर्विस के पूर्व मैनेजर-कम-अकाउंटेंट विश्वनाथ (47) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में थाना सदर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

बीती 20 अगस्त को लापता हुए विश्वनाथ की लाश 11 दिन बाद बीती 31 अगस्त को तलवंडी साबो के गांव जीवन सिंह वाला के पास लसाड़ा ड्रेन से बरामद हुई थी। लाश की हालत बेहद खराब थी और उसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे होने की बात सामने आई है। ऐसे में परिवार ने इसे अपहरण के बाद हत्या करार देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, मृतक के परिवार ने आरोपितों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार ने पंजाब सरकार और उच्च पुलिस अधिकारियों से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

साजिश के तहत घर से बुलाया परिजनों के अनुसार बीती 20 अगस्त की देर शाम विश्वनाथ को उसके एक पूर्व सहकर्मी के फोन के बाद ग्रोथ सेंटर की तरफ बुलाया गया था। परिवार का दावा है कि विश्वनाथ को पहले से किसी अनहोनी की आशंका थी। इसी कारण उसने मोबाइल फोन की वीडियो रिकार्डिंग चालू कर उसे अपनी जेब में रख लिया था।

परिजनों के मुताबिक रास्ते में एक कार ने विश्वनाथ को टक्कर मारी और इसके बाद कार सवारों ने उसे जबरन उठाकर कार में डाल लिया। इस दौरान हुई बातचीत और घटना से संबंधित आवाजें उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गईं। परिवार इसे मामले का अहम साक्ष्य बता रहा है। मृतक के बेटे सक्षम और भाई जय का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को विश्वनाथ के अपहरण की आशंका के साथ कथित आरोपितों के नाम भी बताए थे।

इसके बावजूद पुलिस ने उसकी तलाश में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। परिवार का कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो विश्वनाथ की जान बचाई जा सकती थी। बता दें कि विश्वनाथ मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। वह न्यू गुरु काशी बस सर्विस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था।

चार अगस्त को छोड़ी नौकरी परिजनों के अनुसार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों से किसी बात को लेकर मतभेद के बाद उसने बीती 4 अगस्त को नौकरी छोड़ दी थी। परिवार को आशंका है कि इसी विवाद के चलते साजिश रचकर उसे घर से बुलाया गया और रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया।

उधर मृतक के भाई जय ने मामले की जांच कर रहे थानेदार गुरप्रीत सिंह पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिवार की ओर से अपहरण की आशंका जताने, मोबाइल में घटना की रिकॉर्डिंग होने और कथित आरोपितों के बारे में जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए।

एसपी (एच) बठिंडा मनोज गोर्सी के अनुसार विश्वनाथ के लापता होने संबंधी मामला 20 अगस्त को थाना सदर बठिंडा में दर्ज किया गया था। अब लाश बरामद होने के बाद परिजनों के बयानों और सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।