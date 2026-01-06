बठिंडा में बस अड्डा बचाओ मोर्चा का प्रदर्शन, दो घंटे बाजार बंद कर सरकार के खिलाफ फूंका पुतला

जागरण संवाददाता, बठिंडा। मौजूदा स्थान पर बस अड्डा बनाए रखने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे बस अड्डा बचाओ मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को बठिंडा शहर में दो घंटे बाजार बंद रखा गया और रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पहले शहर में रोष मार्च निकाला गया, जो डॉ. अंबेडकर पार्क से शुरू होकर विभिन्न बाजारों और मुख्य मार्गों से होता हुआ मैहना चौक पहुंचा।

वहां प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। पिछले करीब नौ महीनों से बस स्टैंड को वर्तमान स्थान पर बनाए रखने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही बस स्टैंड संघर्ष समिति ने पहले ही 6 जनवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में शहर के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न यूनियनों के सहयोग से बाजार बंद कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

मार्च में बड़ी संख्या में व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संघर्ष समिति के नेता बलतेज वांदर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तानाशाही फैसले ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कालोनाइजरों और निजी हितों को फायदा पहुंचाने के लिए बस अड्डे को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संघर्ष समिति के सदस्य हरविंदर हैप्पी ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों का खामियाजा उसे हाल ही में ब्लाक समिति और जिला परिषद चुनावों में भुगतना पड़ा है। अगर अब भी सरकार ने बस अड्डा शिफ्ट करने का फैसला वापस नहीं लिया, तो आने वाले नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध किया जाएगा।

व्यापारी नेताओं राम जिंदल और डेजी मोहन ने कहा कि मौजूदा बस अड्डा शहर के व्यापार की रीढ़ है। यदि इसे यहां से हटाया गया तो सैकड़ों दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-फड़ी वालों और मजदूरों की रोजी-रोटी छिन जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि व्यापारियों का यह संघर्ष अंतिम दम तक जारी रहेगा।

ॉसंघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी संदीप अग्रवाल और स्टूडेंट्स यूनियन की प्रधान पायल अरोड़ा ने कहा कि सरकार न तो नई नौकरियां दे पा रही है और न ही पहले से चल रहे रोजगार को बचा पा रही है। बस अड्डा शिफ्ट करने का फैसला सीधे तौर पर छात्रों, यात्रियों और आम लोगों को परेशान करेगा।