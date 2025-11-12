बठिंडा में धान खरीद का धमाकेदार रिकॉर्ड, 105 केंद्रों पर खरीद पूरी; किसानों के खाते में आए 2798 करोड़ रुपये
बठिंडा जिले में 105 अस्थायी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद पूरी हो चुकी है। 11 नवंबर, 2025 तक मंडियों में 1,301,059 मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 1,254,856 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसानों को 2798.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पनग्रेन, मार्कफेड और अन्य एजेंसियों ने धान की खरीद की।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले भर में स्थापित 105 अस्थायी खरीद केंद्रों में धान की खरीद पूरी हो गई है। इसके अलावा, जिले की अन्य अनाज मंडियों में भी धान की खरीद के साथ-साथ उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जो अंतिम चरण में पहुंच गया है।
डीसी राजेश धीमान ने बताया कि 11 नवंबर, 2025 तक जिले की मंडियों में कुल 1,301,059 मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा 1,254,856 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।
उन्होंने यह भी बताया कि खरीदे गए धान का 2798.48 करोड़ रुपये का भुगतान भी किसानों को कर दिया गया है। डीसी राजेश धीमान ने बताया कि पनग्रेन द्वारा 528177 मीट्रिक टन, मार्कफेड द्वारा 294729 मीट्रिक टन, पनसप द्वारा 280290 मीट्रिक टन, एफसीआई द्वारा 150064 मीट्रिक टन, अन्य निजी व्यापारियों द्वारा 1424 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई तथा कुल 172 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।
