कार में मृत मिला सेना की इंटेलिजेंस इकाई का हवलदार, पंजाब के बठिंडा में थी तैनाती

संवादसूत्र,टनकपुर(चंपावत)। बठिंडा (पंजाब) में तैनात सेना की इंटेलिजेंस इकाई के हवलदार चंपावत में कार में मृत मिले। सड़क किनारे तीन घंटे तक खड़ी स्टार्ट कार देखकर आसपास के लोगों ने उसके भीतर झांका तो वह बेसुध पड़े थे।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया तो डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंपावत जिले के सूखीढांगबनकटिया निवासी 40 वर्षीय जयप्रकाश भट्ट पुत्र महानंद भट्ट आर्मी की इंटेलिजेंस इकाई में हवलदार के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती भटिंडा (पंजाब) में थी। वह 10 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। वह पत्नी व बेटा-बेटी को लेकर टनकपुरविष्णुपुरी स्थित ससुराल आए थे। शुक्रवार सुबह ककरालीगेट के समीप पेट्रोलपंप किनारे उनकी कार खड़ी थी।