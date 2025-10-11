Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार में मृत मिला सेना की इंटेलिजेंस इकाई का हवलदार, पंजाब के बठिंडा में थी तैनाती

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    चंपावत में सेना की इंटेलिजेंस इकाई के हवलदार जयप्रकाश भट्ट अपनी कार में मृत पाए गए। वह छुट्टी पर अपने ससुराल आए थे। स्थानीय लोगों ने उनकी कार को स्टार्ट हालत में सड़क किनारे देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंपावत में मृत मिला सेना की इंटेलिजेंस इकाई का हवलदार। सांकेतिक तस्वीर

    संवादसूत्र,टनकपुर(चंपावत) बठिंडा (पंजाब) में तैनात सेना की इंटेलिजेंस इकाई के हवलदार चंपावत में कार में मृत मिले। सड़क किनारे तीन घंटे तक खड़ी स्टार्ट कार देखकर आसपास के लोगों ने उसके भीतर झांका तो वह बेसुध पड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया तो डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंपावत जिले के सूखीढांगबनकटिया निवासी 40 वर्षीय जयप्रकाश भट्ट पुत्र महानंद भट्ट आर्मी की इंटेलिजेंस इकाई में हवलदार के पद पर तैनात थे।

    वर्तमान में उनकी तैनाती भटिंडा (पंजाब) में थी। वह 10 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। वह पत्नी व बेटा-बेटी को लेकर टनकपुरविष्णुपुरी स्थित ससुराल आए थे। शुक्रवार सुबह ककरालीगेट के समीप पेट्रोलपंप किनारे उनकी कार खड़ी थी।

    आसपास के लोगों ने देखा कि कार करीब आठ बजे से 11 बजे तक स्टार्ट ही। शंका होने पर कार के पास गए तो जयप्रकाश का सिर बाएं तरफ झुका था और कोई हलचल नहीं हो रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम भी जयप्रकाश को पेट्रोलपंप के आसपास देखा था।