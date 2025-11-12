Punjab News: जच्चा-बच्चा वार्ड से सड़ा हुआ शव बरामद, बरनाला अस्पताल में मची सनसनी
बरनाला के सिविल अस्पताल में एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिला है। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड की तीसरी मंजिल पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
हेमंत राजू, बरनाला। सिविल अस्पताल बरनाला के जच्चा बच्चा वार्ड की तीसरी मंजिल पर बुधवार देर शाम एक अज्ञात युवक का शव मिला है। कई दिनों से अस्पताल से आ रही तेज बदबू ने सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद स्टाफ ने ऊपर जाकर जांच की तो यह खुलासा हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी वन बरनाला के थानेदार सुखविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव ग्रह भेज दिया।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत कई दिन पहले हुई होगी, क्योंकि शव पूरी तरह से सड़ी-गली हालत में था। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि युवक अस्पताल की तीसरी मंजिल तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई।
इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन प्रबंधन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। इस मौके पर थाना सिटी वन के प्रभारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।