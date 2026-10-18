बरनाला-बठिंडा रोड पर सड़क हादसा, कार-बाइक भिड़ंत में दो की मौत

संवाद सूत्र, बरनाला। बरनाला-बठिंडा रोड पर स्थित हंडिआया आउटलेट के पास शुक्रवार रात कार और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई।

हादसे में मोटरसाइकिल चालक अमनदीप सिंह और कार चालक दरबारा सिंह की मौत हो गई। कार में सवार दो अन्य व्यक्ति सुरक्षित हैं। हादसा शुक्रवार रात करीब आठ बजे हुआ। मोटरसाइकिल अमनदीप सिंह चला रहा था।

कार में दरबारा सिंह, गोलू और राजवीर सवार थे। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमनदीप सिंह और दरबारा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को सिविल अस्पताल बरनाला की इमरजेंसी में पहुंचाया।