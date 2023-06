नशा छुड़ाओ केंद्रों पर सरकार की पैनी नजर, कसेगा शिकंजा; प्रतिबंधित गोलियों के दुरुपयोग को रोकने की तैयारी शुरू

नशा छुड़ाओ केंद्रों पर सरकार ने पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं नशा छुड़ाओ केंद्रों तथा ओट्स सेंटरों में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं गांव स्तर पर नशे को लेकर जल्द ही सर्वे करवाया जाएगा। इसके बाद नशे के खात्मे के लिए रणनीति को नया रूप देने की योजना है।

बरनाला, हेमंत राजू: राज्य में नीतियों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे निजी छुड़ाओ केंद्रों पर सेहत विभाग ने पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं नशा छुड़ाओ केंद्रों तथा ओट्स सेंटरों में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं गांव स्तर पर नशे को लेकर जल्द ही सर्वे करवाया जाएगा। इसके बाद नशे के खात्मे के लिए रणनीति को नया रूप देने की योजना है। राज्य में 478 ओट्स सेंटरों में 2.65 लाख तथा 183 नशा छुड़ाओं केंद्रों में 6.10 लाख लोग पंजीकृत है। राज्य के कई जिलों में सेहत विभाग की नीतियों को ताक पर रखकर नशा छुड़ाओ केंद्र चलाकर नशा छोड़ने वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महंगे इलाज के चलते लोग आर्थिक बोझ तले दब रहे है और स्वजन मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे है। बिक्री के मामले आ रहे सामने ओट्स सेंटरों तथा नशा छुड़ाओ केंद्रों में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियों की गैरकानूनी ढंग से बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। नशे छोड़ने वालों की तरफ से गोलियां बेचने, गोलियों को नशे के टीके के रूप में इस्तेमाल करने तथा फर्जी मरीजों को दाखिल करने के मामले भी शहरों तथा देहात के सेंटरों में बढ़ने लगा है। इस मामले को लेकर सेहत विभाग को शिकायतें भी पहुंची है। नीतियों को ताक पर रखकर की शिकायतें सेहत विभाग के ने माना की ओट्स सेंटरों तथा नशा छुड़ाओ केंद्रों में नीतियों को ताक पर रखकर काम करने की शिकायतें मिली हैं। विभाग की तरफ से चंडीगढ़ से ही ओटस सैंटरों तथा नशा छुड़ाओ केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी। हर सैंटर में सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक पंजीकरण, हर लाभपात्री का आधार कार्ड लिंक होगा। वहीं गांव स्तर पर नशे को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। नशा करने वालों को क्राइम रिकार्ड इत्यादि दर्ज किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद उसके आधार पर नई रणनीति तैयार की जाएगी। नीतियों को ताक पर रखने वाले नशा छुड़ाओ केंद्रों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

