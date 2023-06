Barnala: होमगार्ड को धक्का देकर भागे थे चार गैंगस्टर, पकड़ी गई आरोपी महिला; बाकी की तलाश जारी

Barnala जालंधर के नकोदर से मंगलवार को बरनाला पकड़कर लाए गए चार गैंगस्टर होमगार्ड को धक्का देकर बुधवार को फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने उनमें से एक महिला गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शातिर आरोपियोंं को गिरफ्तार करने के लिए दो की फोटो जारी कर दी है।

होमगार्ड को धक्का देकर भागे थे चार गैंगस्टर, पकड़ी गई आरोपी महिला

बरनाला, जागरण संवाददाता। जालंधर के नकोदर से मंगलवार को बरनाला पकड़कर लाए गए चार गैंगस्टर होमगार्ड को धक्का देकर बुधवार को बरनाला से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने फरार आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार चार गैंगस्टर्स में से एक महिला को गिरफ्तार किया है। बरनाला से पकड़ कर लाए गए चार गैंगस्टर को पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी बरनाला में स्थित एसटीएफ के ऑफिस में रखा गया था। होमगार्ड को धक्का मारकर हो गए थे फरार बुधवार दोपहर को इन चारों गैंगस्टरों के पहरे पर बैठे होमगार्ड के जवान को ये आरोपित धक्का मारकर फरार हो गए थे, जिनमें से एक महिला को तो कुछ ही दूरी से काबू कर लिया गया था। परंतु इन तीन गैंगस्टरों जतिंदर कुमार व कालू निवासी ठीकरीवाला रोड बरनाला व अरूण कुमार निवासी केसी रोड बरनाला की तलाश में बरनाला पुलिस जोर-शोर से तलाश कर रही है। पुलिस ने दो आरोपितो की फोटो जारी कर दी है व महिला से कड़ी पूछताछ की जा रही हैं। रात में देते थे वारदात को अंजाम पेशे से माली का काम करने वाले फरार गैंगस्टर जतिंदर कुमार ,कालू व महिला आरोपित दिन में सब्जी बेचते है व रात को वारदात करते हैं। डीएसपी सतबीर सिंह बैंस ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी बरनाला में कई घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपित जालंधर के नकोदर शहर के रहने अरुण गैंग से संबंधित हैं। इस पर बरनाला की एक टीम मंगलवार को नकोदर पहुंची और वहां से तीनों को गिरफ्तार कर बरनाला लाई। सरकारी गोदामों से चोरी हुए गेहूं से भी आरोपितों के तार जुड़े हैं।

Edited By: Preeti Gupta