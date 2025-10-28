जंगियाना में पराली पर हंगामा, किसानों ने अधिकारियों को घेरा; अधिकारियों ने मांगी लिखित माफी
बरनाला के जंगियाना गांव में पराली जलाने के मामले में कृषि अधिकारियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसान राम सिंह को कार्रवाई की चेतावनी देने पर किसान यूनियन ने अधिकारियों को घेर लिया और नारेबाजी की। बाद में, अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। किसान नेताओं ने सरकार से पराली की समस्या का समाधान करने की मांग की है।
भदौड़ साहिब संधू, बरनाला। जंगियाना गांव में गए कृषि अधिकारियों की स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब एक किसान के खेत में आग लगाने के संबंध में कार्रवाई की बात को लेकर अन्य किसानों ने उन्हें घेर लिया और काफी देर तक चली नोकझोंक के बाद आखिरकार उन्हें कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन लेकर वहां से जाना पड़ा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जंगियाना गांव से दुल्लेवाल गांव को जाने वाली सड़क के किनारे एक किसान ने पराली को आग लगा दी है और हलका पटवारी बलजीत कौर, कलस्टर अफसर लखविंदर सिंह, कलस्टर अफसर जसविंदर सिंह और गुरदित पाल सिंह, नोडल अफसर कुलदीप सिंह सैटेलाइट द्वारा दी गई लोकेशन पर पहुंच गए थे।
जिन्होंने जंगियाना निवासी किसान राम सिंह को बताया कि पराली जलाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले का पता आसपास के किसानों और किसान यूनियन डकौंदा धनेर ग्रुप को लगा तो उन्होंने आई टीम को घेर लिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
भदौड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आखिरकार ढाई घंटे बाद आई टीम को लिखकर देना पड़ा कि यह आग केवल घास पर लगाई गई है और किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस आश्वासन के बाद टीम को जाने दिया गया। इस मौके पर किसान नेता कुलवंत सिंह मान, सीरा सिंह शैहणा और भोला सिंह छन्नण ने कहा कि अगर सरकार ने पराली की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो इसी तरह खेतों में अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
