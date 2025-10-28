जंगियाना में पराली पर हंगामा, किसानों ने अधिकारियों को घेरा; अधिकारियों ने मांगी लिखित माफी

भदौड़ साहिब संधू, बरनाला। जंगियाना गांव में गए कृषि अधिकारियों की स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब एक किसान के खेत में आग लगाने के संबंध में कार्रवाई की बात को लेकर अन्य किसानों ने उन्हें घेर लिया और काफी देर तक चली नोकझोंक के बाद आखिरकार उन्हें कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन लेकर वहां से जाना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जंगियाना गांव से दुल्लेवाल गांव को जाने वाली सड़क के किनारे एक किसान ने पराली को आग लगा दी है और हलका पटवारी बलजीत कौर, कलस्टर अफसर लखविंदर सिंह, कलस्टर अफसर जसविंदर सिंह और गुरदित पाल सिंह, नोडल अफसर कुलदीप सिंह सैटेलाइट द्वारा दी गई लोकेशन पर पहुंच गए थे।

जिन्होंने जंगियाना निवासी किसान राम सिंह को बताया कि पराली जलाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले का पता आसपास के किसानों और किसान यूनियन डकौंदा धनेर ग्रुप को लगा तो उन्होंने आई टीम को घेर लिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।