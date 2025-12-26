Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब के बरनाला में NRI के घर से युवक और युवती के शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    बरनाला जिले के गांव टल्लेवाल में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक एनआरआई के घर से बरामद हुए। मृतकों की पहचान परमिंदर सिंह और बलजीत क ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरनाला में NRI के घर से युवक और युवती के शव बरामद। सांकेतिक फोटो

    हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला जिले के गांव टल्लेवाल में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एनआरआई के घर से बरामद हुए हैं। थाना टल्लेवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह ने बताया कि दोनों जिला लुधियाना के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही गांव में एक एनआरआई के खाली घर में रहने आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, मृतक युवक 30 वर्षीय परमिंदर सिंह निवासी गांव काऊंके जिला लुधियाना व युवती बलजीत कौर निवासी जगराओ के रूप में बताई जा रही है। सुबह जब गांव के एक परिचित युवक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई जवाब नहीं मिला। घर का दरवाजा भी नहीं खुला।

    जब उक्त युवक ने घर के अंदर जाकर देखा, तो युवक का शव पंखे से लटका हुआ था, जबकि 25 वर्षीय युवती बलजीत कौर का शव पास में ही बैड पर पड़ा था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बरनाला के सिविल अस्पताल के शव ग्रह में पहुंचाया। थाना टल्लेवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।