पंजाब के बरनाला में NRI के घर से युवक और युवती के शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला जिले के गांव टल्लेवाल में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एनआरआई के घर से बरामद हुए हैं। थाना टल्लेवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह ने बताया कि दोनों जिला लुधियाना के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही गांव में एक एनआरआई के खाली घर में रहने आए थे।

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक 30 वर्षीय परमिंदर सिंह निवासी गांव काऊंके जिला लुधियाना व युवती बलजीत कौर निवासी जगराओ के रूप में बताई जा रही है। सुबह जब गांव के एक परिचित युवक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई जवाब नहीं मिला। घर का दरवाजा भी नहीं खुला।