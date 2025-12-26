पंजाब के बरनाला में NRI के घर से युवक और युवती के शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस
बरनाला जिले के गांव टल्लेवाल में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक एनआरआई के घर से बरामद हुए। मृतकों की पहचान परमिंदर सिंह और बलजीत क ...और पढ़ें
हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला जिले के गांव टल्लेवाल में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध परिस्थितियों में एनआरआई के घर से बरामद हुए हैं। थाना टल्लेवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह ने बताया कि दोनों जिला लुधियाना के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही गांव में एक एनआरआई के खाली घर में रहने आए थे।
जानकारी के अनुसार, मृतक युवक 30 वर्षीय परमिंदर सिंह निवासी गांव काऊंके जिला लुधियाना व युवती बलजीत कौर निवासी जगराओ के रूप में बताई जा रही है। सुबह जब गांव के एक परिचित युवक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई जवाब नहीं मिला। घर का दरवाजा भी नहीं खुला।
जब उक्त युवक ने घर के अंदर जाकर देखा, तो युवक का शव पंखे से लटका हुआ था, जबकि 25 वर्षीय युवती बलजीत कौर का शव पास में ही बैड पर पड़ा था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बरनाला के सिविल अस्पताल के शव ग्रह में पहुंचाया। थाना टल्लेवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।