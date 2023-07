Barnala: बदमाशों की दबंगई! दादा और पोते पर आरोपियों ने किया तलवार से हमला, एक की मौत और एक घायल

बरनाला के गांव भैणी फत्ता के नजदीक खेत में सोए हुए दादा गुरमेल सिंह (60 वर्षीय ) व पौत्र अभिजीत सिंह (10 वर्षीय ) पर बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात व्यक्तियों ने तलवार से हमला कर दिया। दादा के सिर से अधिक रक्त बहने से उनकी मौत हो गई और उनका पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

! दादा और पोते पर आरोपियों ने किया तलवार से हमला

Your browser does not support the audio element.

बरनाला, जागरण संवाददाता। बरनाला जिले के गांव भैणी फत्ता में आज दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल, भैणी फत्ता के नजदीक खेत में सोए हुए दादा गुरमेल सिंह (60 वर्षीय ) व पौत्र अभिजीत सिंह (10 वर्षीय ) पर बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात व्यक्तियों ने तलवार से हमला कर दिया। वहीं, दादा के सिर से अधिक रक्त बहने से उनकी मौत हो गई और उनका पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या के कारणों का नहीं चला पता स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने तुरंत घायल को सिविल अस्पताल तपा में भर्ती करवाया गया हैं। वहीं, दादा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। हालांकि, अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया है और हत्या के कारणों का भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। थाना तपा की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

Edited By: Preeti Gupta