Barnala News: चाइना डोर बेचने पर हो सकती है पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, बढ़ रहे हादसे

चाइना डोर बेचने पर हो सकती है पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, बढ़ रहे हादसे

बरनाला, जागरण संवाददाता: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली प्लास्टिक डोर पर प्रतिबंध (Plastic Rope ban) लगा रखा है। इसके बावजूद बाजारों में इसकी बिक्री होने के कारण दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। फिरोजपुर में चार जुलाई को प्लासटिक डोर की वजह से एक व्यक्ति का गला कट गया। जिसके कारण युवक को 25 टांके लगे। घटना को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने प्रशासन को सख्ती से प्लास्टिक डोर पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहसीलदार व उच्च अधिकारी, वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकाय के दर्जा तीन कर्मचारी और उच्च अधिकारी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को उक्त हिदायतें लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। पांच साल की सजा का है प्रावधान पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि प्लास्टिक डोर की पाबंदी संबंधी राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कुछ कमियां थी। अब नए जारी आदेशों में इन कमियों को दूर किया गया है। नए आदेशों के अंतर्गत प्लास्टिक डोर, कांच या अन्य धातु के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी लगाते हुए सिर्फ सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की मंजूरी दी गई है। पांच साल का जुर्माना व एक साल की जेल नई अधिसूचना को लागू करने और कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं। चाइना डोर के प्रयोग से बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने इसकी पाबंदी के जारी आदेशों को और प्रभावशाली और सख्ती से लागू करने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अब उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना दोनो हो सकते हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya