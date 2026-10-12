बरनाला में होटल में प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका की हत्या, खून से लथपथ मिला शव; लंबे समय से था प्रेम संबंध 

संवाद सहयोगी, तपा (बरनाला)। बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर थाना तपा के नजदीक स्थित होटल में प्रेमी से मिलने गई महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृतका की पहचान 31 वर्षीय वीर कौर पत्नी मंगा सिंह निवासी तपा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतका के पति मंगा सिंह के बयानों पर प्रेमी अमनदीप सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जसवीर कौर अपने ही गांव के रहने वाले अमनदीप सिंह से होटल में मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों ने होटल में कमरा लिया था।

खून से लथपथ मिला शव कुछ समय बाद अमनदीप सिंह होटल मालिक को सामान लेने के लिए वापस आने की बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी नहीं लौटा। जब होटल मैनेजर ने कमरे को खोलकर देखा तो अंदर जसवीर कौर का खून से लथपथ शव पड़ा था।